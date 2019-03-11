Владимир Драчев: «Важно не допустить фальсификации итогов Великой войны, на что как раз и указывается в поправках к конституции»

Президент Союза биатлонистов России ( ) и депутат Госдумы Владимир Драчев заявил, что поправки, предлагаемые к внесению в конституцию России, помогут сохранить память о павших в Великой Отечественной войне.

«В этот день 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная в истории война против человечества – Великая Отечественная война. Прошло уже 79 лет с той трагической даты, но мы чтим и помним подвиги солдат и всего советского народа, которые они совершили в борьбе против фашизма.

Следует всегда помнить о том, какой ценой нашей стране досталась эта Великая Победа. Мы обязаны передавать из поколения в поколение память о наших предках – воинах, защищавших нашу Родину.

Сейчас просто необходимо заложить эти ценности в основной закон страны, так, как они сформировали нашу национальную гордость и будут создавать ориентир в развитии нашего государства и в будущем.

Поэтому очень важно не допустить фальсификации и искажения событий и итогов той Великой войны, на что как раз и указывается в предлагаемых поправках к основному закону страны.

#ВеликаяОтечественнаявойна #историческаяпамять #Конституция #22июня #1июля», – написал Драчев.