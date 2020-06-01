ЦСКА возглавит Овчинников в случае ухода Гончаренко

Главный тренер намерен покинуть ЦСКА.

Специалист, по информации «Спорт-Экспресса», принял решение об уходе из клуба по ходу первого тайма матча с «Зенитом» (0:4).

В перерыве Гончаренко обратился к футболистам с речью, в которой отмечал, что между ними нет понимания. После матча тренер сказал игрокам, что покидает клуб, и уехал со стадиона, не появившись на пресс-конференции.

На вопросы журналистов отвечал тренер , который отметил, что у Гончаренко поднялось давление. Если белорусский специалист уйдет из ЦСКА, до конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Овчинников.

Окончательное решение должны принять в понедельник. Руководство ЦСКА постарается уговорить Гончаренко остаться.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, до этого он работал в команде старшим тренером. Под его руководством ЦСКА взял Суперкубок России и дважды становился серебряным призером чемпионата страны.

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