«Динамо» поблагодарило Галицкого за согласие перенести матч

«Динамо» выразило благодарность владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому за согласие на перенос матча 23-го тура РПЛ, который должен был состояться сегодня, 21 июня.

«Хочется выразить признательность Сергею Галицкому за то, что он согласился перенести встречу на 19 июля.

Данное решение было утверждено сегодня на заседании бюро исполкома РФС», – сообщили в пресс-службе «Динамо».

В клубе также подтвердили коронавирус у трех футболистов.

«Можем подтвердить положительный тест на коронавирус у трех футболистов: , Себастьяна Шиманьского и Н’Жи.

Сейчас игроки отправлены на двухнедельный карантин. Остальная команда в полном составе находится на базе в закрытом режиме», – сказали в пресс-службе «Динамо».

Напомним, из-за аналогичной ситуации «Ростов» играл с «Сочи» футболистами 2001-2004 годов рождения, поскольку сочинцы отказались переносить матч.

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