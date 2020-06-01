Мане забыл встать на одно колено перед матчем с «Эвертоном» и побежал в атаку

Игроки и поддержали борьбу с дискриминацией перед очным матчем 30-го тура Премьер-лиги (0:0, второй тайм).

После стартового свистка футболисты и главный судья опустились на одно колено. Так игроки и арбитр приобщились к акции Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

В свою очередь вингер «Ливерпуля» после свистка побежал в атаку, но затем вернулся на свою половину поля и тоже опустился на одно колено.

Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца , в грубой форме задержанного полицейским.

Фото: кадр из трансляции

Все игроки «Виллы», «Шеффилда» и судьи одновременно встали на колено. Так начался первый матч АПЛ после рестарта

Фамилии игроков АПЛ на форме сменит слоган Black Lives Matter. Пакет мер лиги против расизма