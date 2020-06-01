Судья отменил пенальти в ворота «Оренбурга» после ВАР, но оставил в силе удаление Мишкича

«Локомотив» принимает (1:0, второй тайм) в матче 23-го тура .

На 58-й минуте полузащитник «Оренбурга» был удален главным арбитром Станиславом Васильевым за две желтые карточки. Первая была показана игроку на 42-й минуте за удар сзади хавбека Жоау Мариу, вторая – за удар по ногам полузащитнику в своей штрафной.

Изображение: кадр из трансляции матча

Сперва Васильев назначил пенальти в ворота «Оренбурга», однако после просмотра видеоповтора отменил одиннадцатиметровый. При этом действие красной карточки было оставлено в силе, и Мишкич не смог продолжить игру.

Ранее арбитр удалил хавбека «Локомотива» Рифата Жемалетдинова за 2 желтые карточки.

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