Судья отменил пенальти в ворота «Оренбурга» после ВАР, но оставил в силе удаление Мишкича

«Локомотив» принимает «Оренбург» (1:0, второй тайм) в матче 23-го тура РПЛ.
На 58-й минуте полузащитник «Оренбурга» Даниел Мишкич был удален главным арбитром Станиславом Васильевым за две желтые карточки. Первая была показана игроку на 42-й минуте за удар сзади хавбека «Локо» Жоау Мариу, вторая – за удар по ногам полузащитнику Гжегожу Крыховяку в своей штрафной.
Изображение: кадр из трансляции матча
Сперва Васильев назначил пенальти в ворота «Оренбурга», однако после просмотра видеоповтора отменил одиннадцатиметровый. При этом действие красной карточки было оставлено в силе, и Мишкич не смог продолжить игру.
Ранее арбитр удалил хавбека «Локомотива» Рифата Жемалетдинова за 2 желтые карточки.
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