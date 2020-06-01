ЦСКА ответил Селюку на критику Гончаренко: «Большинству не интересно его мнение по футбольным вопросам»

выступил с официальным заявлением относительно критики агента в адрес тренера Виктора Гончаренко.

«После вчерашнего матча с «Зенитом» главный тренер ЦСКА подвергся неадекватным нападкам со стороны футбольного агента Дмитрия Селюка.

ЦСКА заявляет, что считает абсолютно неприемлемыми комментарии Селюка, а тем более беспочвенные и надуманные обвинения в адрес нашего тренера.

Еще более возмутительными его действия являются в свете того, что в ЦСКА есть футболист (Седрик Гогуа – прим. Sports.ru), чьи интересы представляет Селюк. Вероятно, именно стремлением надавить на клуб и тренерский штаб вызваны высказывания агента.

Но нам и, полагаем, абсолютному большинству болельщиков не интересно мнение господина Селюка по футбольным вопросам.

ЦСКА оставляет за собой право принять предусмотренные законом меры для защиты интересов клуба и тренерского штаба от клеветнических заявлений и деструктивных действий посторонних лиц», – говорится в сообщении клуба.

Селюк о Гончаренко: «Ему лучше вернуться в Беларусь. «Спартак» Тедеско смотрится гораздо лучше ЦСКА»

Селюк о Гончаренко: «Хочет уйти – и слава богу. ЦСКА нужно под аплодисменты сказать: «До свидания!»

Возможно, Гончаренко уходит из ЦСКА. У нас к нему всего два вопроса