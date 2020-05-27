Валерий Карпин: «Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки»

Главный тренер поделился мнением о нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки», – сказал Карпин.

Бюро исполкома РФС сегодня утвердило перенос матча 23-го тура «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля из-за коронавируса у игроков московского клуба.

Из-за аналогичной ситуации «Ростов» играл с «Сочи» футболистами 2001-2004 годов рождения, поскольку сочинцы отказались переносить матч.

На вопрос, не выглядит ли несправедливым воскресное решение бюро исполкома РФС по отношению к «Ростову», чей матч не был перенесен из-за несогласия команды из Сочи, Карпин ответил «да».

Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесен (привет, «Ростов»!). Это решение РФС, РПЛ больше ничем не управляет

В АПЛ и Бундеслиге «Ростов» и «Динамо» играли бы основой – просто без заболевших. Но наш закон не для идеального мира