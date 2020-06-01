Фанаты «Локо» вывесили баннер «Не того деда убрали» на матче с «Оренбургом»

Болельщики «Локомотива» высказали свою позицию относительно перемен в клубе на матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).
Фанаты вывесили баннер «Не того деда убрали».
Минувшей весной «Локомотив» объявил о прекращении сотрудничества с тренером Юрием Семиным, что вызвало недовольство большого количества болельщиков команды.
Фото: твиттер «Я дико извиняюсь»
Напомним, помимо этого, фанаты кричалкой «Увольняй Кикнадзе из клуба» призвали гендиректора «Локо» Василия Кикнадзе уйти в отставку.
Также часть болельщиков покинула трибуны по ходу игры с «Оренбургом» в знак протеста.
«Только Семин Юрий Палыч». Фанаты «Локо» поддержали экс-тренера и ушли с трибун на игре с «Оренбургом»