«Вспышку коронавируса нельзя считать форс-мажором. В календаре нет дат для переноса матчей». Заявление РФС и РПЛ

РФС и выпустили совместное заявление касательно ситуации с переносами матчей из-за вспышек коронавируса в лиге.

«РФС и РПЛ последовательно выступали за возобновление сезона, проведение всех матчей и соблюдение спортивного принципа распределения мест.

Что касается переносов из-за сложившихся обстоятельств, изменение дат матчей возможно по обоюдному и добровольному согласию клубов.

Команды ведут подготовку к играм, ориентируясь на тот календарь, который был согласован перед рестартом сезона. Изменения дат создают для них дополнительные проблемы в решении спортивных задач на сезон: необходимо корректировать график тренировок, логистику; они оказываются в заведомо более трудном положении по сравнению с ближайшими конкурентами. К такой ситуации готов не каждый клуб.

пошел навстречу и дал согласие на перенос матча на 19 июля. Лига поддержала это решение и вынесла его на бюро исполкома , который, в свою очередь, счел возможным внести изменения в календарь.

При этом в соответствии с пунктом 6.3 регламента РПЛ лига на основании обращения заинтересованного клуба принимает решение о переносе матча, в том числе в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Ситуацию с возникновением вспышки коронавирусной инфекции в обстоятельствах возобновления проведения чемпионата с учетом ограничений, вызванных необходимостью профилактики распространения , нельзя считать форс-мажором.

В соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса РФ, обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажор) признается чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство. Таким образом, лига, при отнесении заболевания COVID-19 к чрезвычайному и непреодолимому, в условиях возобновления чемпионата во время пандемии коронавирусной инфекции, учитывает все фактические обстоятельства, в том числе готовность клубов к заболеванию COVID-19 и проводимые ими профилактические меры по предотвращению заболеваемости.

Учитывая изложенное, лига не могла применить пункт 6.3 Регламента и перенести матч своим решением. Кроме того, календарь чемпионата-2019/20 не содержит резервных дат для переноса матчей.

С другой стороны, при наличии согласия обоих клубов-участников матча и ходатайства лиги, РФС, как организатор соревнований по футболу, к исключительной компетенции которого относится вопрос утверждения календаря соревнования, имеет право назначить иную дату матча в календаре, что не является переносом матча в смысле пункта 6.3 регламента.

Речи о том, чтобы остановить сезон, нет. Мы считаем, что РФС, лига и клубы могут обеспечить безопасное проведение тренировок, матчей и доиграть все матчи сезона.

РФС и РПЛ надеются, что клубы будут ответственно подходить к выполнению регламента о возобновлении. Сейчас клубы по-разному строят свою подготовку, но главным для них должна быть безопасность игроков.

Четкое следование нашим требованиям и рекомендациям позволить снизить риски до минимума и доиграть чемпионат», – написано в заявлении.

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