Обсуждается вопрос изоляции только тех игроков РПЛ, у кого положительные тесты

Журналист Василий Конов рассказал о возможном смягчении мер при ситуациях, если в клубе РПЛ обнаружат игрока с коронавирусом.

«По моей информации, сейчас очень серьезно обсуждается вопрос возможных послаблений в вопросе об изоляции только тех, у кого положительные тесты, что бы те, у кого отрицательные, могли играть», – написал Конов в телеграм-канале.

Сейчас в случае обнаружения инфекции у кого-то игроков на карантин уходит вся команда. «Ростов» из-за этого играл с «Сочи» (1:10) футболистами 2001-2004 годов рождения.

«Динамо» заперлось на базе после положительных тестов у Клинтона Н’Жи и Шарля Каборе, из-за чего пока неизвестна судьба сегодняшней игры с «Краснодаром».

В АПЛ и Бундеслиге «Ростов» и «Динамо» играли бы основой – просто без заболевших. Но наш закон не для идеального мира