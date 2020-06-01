«Динамо» – за поправки к регламенту в случае выявления коронавируса. Глава Роспотребнадзора уже в курсе

«Динамо» выступает за поправки к регламенту в случае выявления коронавируса у кого-то из игроков.

Московский клуб предлагает отправлять на карантин только футболистов с положительным тестом на наличие коронавирусной инфекции, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Динамо» призывает учесть опыт английской Премьер-лиги. Клуб обращает внимание на то, что игроки сдают тесты ежедневно, чего не могут позволить другие люди, контактировавшие с носителем вируса, для которых разработана норма в 14 дней карантина.

«Динамо» считает, что только регламентные изменения позволят закончить сезон в нормальном режиме и начать следующий. РФС в курсе позиции клуба, с ней ознакомлена глава Роспотребнадзора Анна Попова. Идут консультации.

Сейчас в случае обнаружения инфекции у кого-то игроков на карантин уходит вся команда. «Ростов» из-за этого играл с «Сочи» (1:10) футболистами 2001-2004 годов рождения.

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