Жена Песьякова о переносе матча «Динамо» и «Краснодара»: «Скотный двор» Оруэлла. Все равны, но некоторые равны более других»

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Ксения Песьякова, супруга голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, высказалась относительно переноса матча 23-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром».

«Сегодня РФС принял решение из-за карантина перенести один из матчей на резервную дату.

Отчего-то вспомнилось сразу произведение Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Перефразируя: все равны, но некоторые равны более других. Горько. Обидно.

Прошу не усматривать в изображении никаких намеков, это лишь обложка книги», – написала Песьякова в своем инстаграме.

Фото: инстаграм Ксении Песьяковой

Напомним, в ряде команд РПЛ были зафиксированы вспышки коронавируса. В результате «Ростов» был вынужден проводить матч с «Сочи» молодежным составом, а «Динамо» и «Краснодар» договорились о переносе встречи на 19 июля.

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РПЛ, ты как? Ты где? Ты для чего?

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