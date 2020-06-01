Жена Песьякова о переносе матча «Динамо» и «Краснодара»: «Скотный двор» Оруэлла. Все равны, но некоторые равны более других»

Ксения Песьякова, супруга голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, высказалась относительно переноса матча 23-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром».
«Сегодня РФС принял решение из-за карантина перенести один из матчей на резервную дату.
⠀
Отчего-то вспомнилось сразу произведение Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Перефразируя: все равны, но некоторые равны более других. Горько. Обидно.
Прошу не усматривать в изображении никаких намеков, это лишь обложка книги», – написала Песьякова в своем инстаграме.
Фото: инстаграм Ксении Песьяковой
Напомним, в ряде команд РПЛ были зафиксированы вспышки коронавируса. В результате «Ростов» был вынужден проводить матч с «Сочи» молодежным составом, а «Динамо» и «Краснодар» договорились о переносе встречи на 19 июля.
Жена Песьякова о фото, где она и жены Карпина и Ионова показали средние пальцы: «Поздравляем, «Сочи»
«Вспышку коронавируса нельзя считать форс-мажором. В календаре нет дат для переноса матчей». Заявление РФС и РПЛ