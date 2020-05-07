Победы «Барсы», «Баварии» и «Боруссии», «Наполи» в финале Кубка Италии, «Зениту» интересен колумбиец и другие новости утра

1. В 28-м туре чемпионата Испании «Барселона» вернулась в сезон, разгромив «Мальорку» (4:0) в гостях. Месси сбрил бороду, набрал 3 (2+1) очка, первым забил 20+ голов в 12 сезонах Ла Лиги подряд и увидел на поле фаната, хотя игра проходила без зрителей. Еще Брэйтуэйт впервые забил за «Барселону».

«Сельта» Смолова сгорела «Вильярреалу» (0:1), команда не забивает и не побеждает 3 матча и идет на 17-м месте. Сам Федор вышел на поле на 81-й минуте, отдал 2 паса, один раз обвел и не бил по воротам.

2. В 31-м туре Бундеслиги «Боруссия» дожала «Фортуну» (1:0) благодаря голу Холанда на 95-й минуте (у норвежца 14 голов в 15 матчах за клуб из Дортмунда) и отсрочила титул «Баварии», которая без Левандовского и Мюллера дома переиграла «Боруссию» Менхенгладбах (2:1) и теперь сможет оформить чемпионство в следующем матче.

3. «Наполи» выбил «Интер» (1:1, 1:0) и сыграет с «Ювентусом» в финале Кубка Италии 17 июня в Риме. А начиналось все для команды Конте в ответном полуфинале неплохо – Эриксен забил в самом начале ударом с углового. Но потом Мертенс забил исторический 122-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи», обойдя Гамшика.

4. НФЛ пожертвует 250 млн долларов на борьбу с расизмом, а adidas инвестирует 120 млн долларов в черное сообщество, наймет больше афроамериканцев и латиноамериканцев.

5. Трансферы. «Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины Борре. «Локомотив» готов заплатить 8 млн евро за защитника СПАЛ Рецу. Кавани, Тиаго Силва, Менье, Курзава и Шупо-Мотинг покинут «ПСЖ». «МЮ» интересуется Иммобиле.

6. Товарищеские матчи кубов РПЛ. «Зенит» благодаря голу Дзюбы победил «Уфу» (1:0), ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» (2:3), Кокорин и Заболотный забили по голу за «Сочи» в игре с «Краснодаром» (4:1).

7. Ковальчук за 16 млн долларов продает особняк в Нью-Джерси, он снизил цену на 2 млн. Василевский – второй в рейтинге лучших вратарей Кубка Стэнли по версии NHL.com.

8. Японка Рика Кихира будет тренироваться у канадского тренера Брайана Орсера. Что скажет Евгения Медведева?

9. «Ман Сити» организует чемпионский коридор, если «Ливерпуль» досрочно выиграет АПЛ. Не если, а когда!

10. Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа могут заработать по 125 млн долларов за первый бой в 2021 году.

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