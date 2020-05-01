🐝🔥«Боруссия» обыграла «Фортуну» (1:0) благодаря голу Холанда на 95-й минуте и отсрочила титул «Баварии»

В 31-м туре Бундеслиги «Фортуна» дома уступила «Боруссии» (0:1), пропустив от на 95-й минуте.

Клуб из Дортмунда набрал 66 очков и не позволил «Баварии» за три тура до конца чемпионата оформить титул.

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