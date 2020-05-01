🐝🔥«Боруссия» обыграла «Фортуну» (1:0) благодаря голу Холанда на 95-й минуте и отсрочила титул «Баварии»

В 31-м туре Бундеслиги «Фортуна» дома уступила «Боруссии» (0:1), пропустив от Эрлинга Холанда на 95-й минуте.
Клуб из Дортмунда набрал 66 очков и не позволил «Баварии» за три тура до конца чемпионата оформить титул.
На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча и обсудить игру в нашем текстовом онлайне.
- Дата проведения
- 13 июня, 16.30, «Меркур Шпиль-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 90 Холанд.
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Фортуна –
Кастенмайер, Зуттнер (Скрибски, 76), Хоффманн, Айхан, Циммерманн, Бериша, Штегер, Томми (Циммер, 83), Зоботтка (Моралес, 81), Караман (Хеннингс, 81), Гиссельманн.
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Боруссия Д –
Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Пишчек, Хакими, Санчо, Витцель (Холанд, 61), Азар (Рейна, 74), Джан, Брандт, Геррейру.
- Предупреждения:
- Азар (58), Аканджи (70), Гиссельманн (80), Хакими (84).