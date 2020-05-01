🐝🔥«Боруссия» обыграла «Фортуну» (1:0) благодаря голу Холанда на 95-й минуте и отсрочила титул «Баварии»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Sports.ru Люсьен Фавр Фортуна Дюссельдорф Эрлинг Холанд Футбол

В 31-м туре Бундеслиги «Фортуна» дома уступила «Боруссии» (0:1), пропустив от Эрлинга Холанда на 95-й минуте.

Клуб из Дортмунда набрал 66 очков и не позволил «Баварии» за три тура до конца чемпионата оформить титул.

На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча и обсудить игру в нашем текстовом онлайне.

Фортуна – Боруссия Д 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
13 июня, 16.30, «Меркур Шпиль-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 90 Холанд.
ФортунаКастенмайер, Зуттнер (Скрибски, 76), Хоффманн, Айхан, Циммерманн, Бериша, Штегер, Томми (Циммер, 83), Зоботтка (Моралес, 81), Караман (Хеннингс, 81), Гиссельманн.
Боруссия ДБюрки, Аканджи, Хуммельс, Пишчек, Хакими, Санчо, Витцель (Холанд, 61), Азар (Рейна, 74), Джан, Брандт, Геррейру.
Предупреждения:
Азар (58), Аканджи (70), Гиссельманн (80), Хакими (84).

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья