Японская фигуристка сообщила, что будет сотрудничать с канадским тренером .

Орсер будет вторым тренером Кихиры, основным наставником останется Миэ Хамада.

«Я приняла это решение, потому что уверена, что вырасту (работая с Орсером) в преддверии Олимпиады-2022 в .

Я хочу научиться новым вращениям, научиться комбинировать мои шаги и прыжки. Я хочу многое узнать, наблюдая за лучшими фигуристами.

Я продолжу говорить себе, что мне нужно быть лучше (русских фигуристок), чтобы победить в Пекине. Мне нужно упорно тренироваться, чтобы я могла выйти на соревнования с уверенностью, что на этот раз я не уступлю», – сказала Кихира.

В группе Орсера тренируются двукратный олимпийский чемпион и двукратная чемпионка мира .

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