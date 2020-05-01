«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины Борре (La Banda Deportiva)

Нападающий может продолжить карьеру в России.

По информации La Banda Deportiva, интерес к 24-летнему форварду проявляет .

В сезоне-2019/20 колумбиец разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Аргентины с Сильвио Ромеро, забив 12 мячей в 20 матчах.

Goal.com сообщает, что «Ривер» хотел бы удержать Борре, но для этого клуб должен выплатить 3,5 млн долларов , который владеет 50 процентами прав на футболиста. Таких денег у аргентинской команды на данный момент нет.

Контракт нападающего с «Ривер Плейт» рассчитан до июня 2021 года. Зимой прошлого года сообщалось, что им интересуется московский .

В 2017 году «Зенит» приобрел у «Ривера» форварда Себастьяна Дриусси. Также в составе петербуржцев выступает соотечественник Борре Вильмар Барриос.