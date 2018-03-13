НФЛ пожертвует 250 млн долларов на борьбу с расизмом

Национальная футбольная лига в течение 10 лет выделит 250 миллионов долларов на борьбу с проявлениями расизма.

Как заявил один из официальных представителей НФЛ, «деньги предназначены для борьбы с системным расизмом и поддержки борьбы с продолжающейся исторической несправедливостью, с которой сталкиваются афроамериканцы».

НФЛ будет оказывать поддержку программам по реформе уголовного правосудия, реформе полиции, экономическим и образовательным программам для малоимущих общин. Для этого планируется использовать в том числе медиаресурсы.

За два сезона НФЛ уже пожертвовала 44 млн долларов на финансирование работы по решению проблем социальной справедливости, предоставила гранты 20 организациям и поддержала 350 программ.

В НФЛ реальная проблема: мало темнокожих тренеров и менеджеров (хотя таких игроков – 70%). Лига поощрит клубы, которые их назначат

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда