У Холанда 14 голов в 15 матчах за «Боруссию»

Форвард дортмундской на 95-й минуте забил победный гол (1:0) в 31-м туре чемпионата Германии.

На счету норвежца теперь 11 мячей в 12 матчах Бундеслиги. Всегда за «Боруссию» он забил 14 голов в 15 играх.

Холанд первую часть сезона провел за «Ред Булл Зальцбург». За сезон у нападающего 42 гола и 10 передач в 37 матчах.

Подробную статистику Холанда можно изучить здесь.

Видели односложные ответы Холанда журналистам? Это не высокомерие – в его норвежском городе не принято болтать лишнего