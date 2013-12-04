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    Adidas инвестирует 120 млн долларов в черное сообщество, наймет больше афроамериканцев и латиноамериканцев

    Теги НБА adidas стиль деньги дискриминация Джордж Флойд Баскетбол

    Компания Adidas объявила о том, что собирается поддержать черное сообщество.

    Немецкая компания в ближайшие 4 года инвестирует 120 миллионов долларов в черное сообщество.

    Крупный производитель спортивной экипировки также наймет на работу больше афроамериканцев и латиноамериканцев.

    Adidas, помимо прочего, вложит деньги в баскетбольную программу, школу дизайна обуви и программу поддержки спорта в черном сообществе.

    В США и других странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда начались протесты против расовой несправедливости. К акциям присоединяются многие представители НБА.

    Вы считаете Джорджа Флойда рецидивистом, а вот братаны гордятся его успехами в спорте

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