Adidas инвестирует 120 млн долларов в черное сообщество, наймет больше афроамериканцев и латиноамериканцев

Компания Adidas объявила о том, что собирается поддержать черное сообщество.

Немецкая компания в ближайшие 4 года инвестирует 120 миллионов долларов в черное сообщество.

Крупный производитель спортивной экипировки также наймет на работу больше афроамериканцев и латиноамериканцев.

Adidas, помимо прочего, вложит деньги в баскетбольную программу, школу дизайна обуви и программу поддержки спорта в черном сообществе.

В США и других странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда начались протесты против расовой несправедливости. К акциям присоединяются многие представители .

Вы считаете Джорджа Флойда рецидивистом, а вот братаны гордятся его успехами в спорте