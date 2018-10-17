UFC on ESPN 10: Кальвильо победила Ай, Веттори задушил Робертсона и другие результаты

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC on ESPN 10. В главном событии Синтия Кальвильо (9-1-1) победила Джессику Ай (15-8) единогласным решением судей – 49-46, 49-46, 48-47.
Другие результаты:
Марвин Веттори (15-4-1) победил Карла Робертсон (9-3) сабмишеном в первом раунде;
Чарльз Роса (13-4) победил Кевина Агилара (17-4) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);
Андре Фили (21-7) победил Чарльза Джордейна (10-3) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);
Джордан Эспиноса (15-7) победил Марка Де Ла Росу (11-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26);
Мария Агапова (9-1) победила Ханну Сайферс (10-6) сабмишеном в первом раунде;
Мераб Двалишвили (11-4) победил Густаво Лопеса (11-5) единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-25).
UFC on ESPN 10: Джессика Ай провалила взвешивание перед боем с Синтией Кальвильо