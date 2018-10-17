Хабиб о поединке с Конором: «Не говорите слишком много. Люди или делают, или говорят»

Чемпион UFC в легком весе вспомнил поединок с экс-чемпионом UFC в двух дивизионах .

«Не говорите слишком много. Люди или делают, или говорят. И лучше быть одним из тех, кто делает», – сказал Хабиб.

Бой Нурмагомедов – Макгрегор состоялся 6 октября 2018 года на турнире UFC 229. Хабиб победил Конора болевым приемом в четвертом раунде.

Друг и тренер Конора называет себя улучшенной версией Хабиба. У него всего два боя, но он известнее половины UFC

Константин Цзю – о недостатке Хабиба: «Ему бы увеличить работу рук – и будет классно»