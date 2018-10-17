Хабиб о поединке с Конором: «Не говорите слишком много. Люди или делают, или говорят»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил поединок с экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором.

«Не говорите слишком много. Люди или делают, или говорят. И лучше быть одним из тех, кто делает», – сказал Хабиб.

Бой Нурмагомедов – Макгрегор состоялся 6 октября 2018 года на турнире UFC 229. Хабиб победил Конора болевым приемом в четвертом раунде.

 
 
 
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Не говорите слишком много. Люди или делают или говорят. И лучше быть одним из тех, кто делает.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Друг и тренер Конора называет себя улучшенной версией Хабиба. У него всего два боя, но он известнее половины UFC

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