Президент ЦСКА о потолке зарплат: «900 млн рублей – это ошибка»

Теги ЦСКА Алексей Морозов НХЛ КХЛ Максим Шалунов Михаил Григоренко Михаил Науменков Александр Барабанов Игорь Есмантович Артем Зуб Александр Романов деньги Хоккей

Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопросы относительно потолка зарплат КХЛ.

– Вы были одним из противников потолка, но когда стало понятно, что он будет, вы пытались его приподнять. Ваша аргументирующая позиция?

– Моя позиция простая. Первое: мы пытаемся сохранить российских хоккеистов хорошего качества, чтобы они не уезжали. 

Барабанов, Зуб, Романов, Шалунов, Науменков, Григоренко – это хоккеисты, которым будет очень тяжело заявить о себе в НХЛ.

Вторая тенденция: это высококлассные специалисты из-за границы. В рамках бюджета мы понимаем, что игрок экстра-класса в Россию может не поехать. Потому что он сюда едет явно не за мечтой, как наши молодые – в НХЛ.

Сюда он едет заработать денег, продлить карьеру, улучшить качество своей игры. А может еще поучаствовать в ЧМ, потому что в ближайшее время игрокам НХЛ не разрешат участие, и эти хоккеисты имеют доступ в национальные сборные. Этого мы не избежим.

Всему есть объяснимые вещи. Есть экономические обоснования – цифра, которая должна быть в жестком потолке. Не дождались мы экономического обоснования от лиги. В письменном виде просили ответить, пытался переговорить с Алексеем Морозовым.

Обоснования на 900 миллионов нет. У ЦСКА было экономическое обоснования на 1,3 млрд рублей, но у нас только один голос в совете директоров. Раз приняли такое решение, значит, будем в нем жить и развивать наш хоккей.

– Вам не кажется, что ЦСКА не любят за то, что, по сравнению с другими командами, армейцы – наверное, самый обеспеченный клуб?

– Я не девушка, чтобы нас любить. У нас есть свои болельщики, фанаты, и я за них готов бороться и сражаться. Недовольные всегда были и будут.

Если я буду бояться или кого-то слушать и не слышать критики, это будет странно. Я готов слышать критику. Но я готов бороться за свой клуб.

И главное – я готов бороться за грамотные, системные вещи, касающиеся развития не только ЦСКА, но и лиги.

Я считаю, что 900 млн – это ошибка. Дальше мы посмотрим, это мнение ЦСКА, – обозначил позицию Есмантович.

У ЦСКА – проблемы: потолок зарплат трещит, игроки не идут на снижение

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