Президент ЦСКА о потолке зарплат: «900 млн рублей – это ошибка»

Президент ЦСКА ответил на вопросы относительно потолка зарплат .

– Вы были одним из противников потолка, но когда стало понятно, что он будет, вы пытались его приподнять. Ваша аргументирующая позиция?

– Моя позиция простая. Первое: мы пытаемся сохранить российских хоккеистов хорошего качества, чтобы они не уезжали.

Барабанов, Зуб, Романов, Шалунов, Науменков, Григоренко – это хоккеисты, которым будет очень тяжело заявить о себе в .

Вторая тенденция: это высококлассные специалисты из-за границы. В рамках бюджета мы понимаем, что игрок экстра-класса в Россию может не поехать. Потому что он сюда едет явно не за мечтой, как наши молодые – в НХЛ.

Сюда он едет заработать денег, продлить карьеру, улучшить качество своей игры. А может еще поучаствовать в ЧМ, потому что в ближайшее время игрокам НХЛ не разрешат участие, и эти хоккеисты имеют доступ в национальные сборные. Этого мы не избежим.

Всему есть объяснимые вещи. Есть экономические обоснования – цифра, которая должна быть в жестком потолке. Не дождались мы экономического обоснования от лиги. В письменном виде просили ответить, пытался переговорить с .

Обоснования на 900 миллионов нет. У было экономическое обоснования на 1,3 млрд рублей, но у нас только один голос в совете директоров. Раз приняли такое решение, значит, будем в нем жить и развивать наш хоккей.

– Вам не кажется, что ЦСКА не любят за то, что, по сравнению с другими командами, армейцы – наверное, самый обеспеченный клуб?

– Я не девушка, чтобы нас любить. У нас есть свои болельщики, фанаты, и я за них готов бороться и сражаться. Недовольные всегда были и будут.

Если я буду бояться или кого-то слушать и не слышать критики, это будет странно. Я готов слышать критику. Но я готов бороться за свой клуб.

И главное – я готов бороться за грамотные, системные вещи, касающиеся развития не только ЦСКА, но и лиги.

Я считаю, что 900 млн – это ошибка. Дальше мы посмотрим, это мнение ЦСКА, – обозначил позицию Есмантович.

У ЦСКА – проблемы: потолок зарплат трещит, игроки не идут на снижение