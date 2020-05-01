Смолов в игре с «Вильярреалом»: вышел на 81-й минуте, отдал 2 паса, один раз обвел и не бил по воротам

Форвард «Сельты» Федор Смолов, принадлежащий «Локомотиву», вышел на замену в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (0:1).
Россиянин появился на поле на 81-й минуте вместо нападающего Санти Мины.
За время, отведенное ему, он трижды получил мяч, ни разу не пробил по воротам «Вильярреала», отдал 2 паса (успешным оказался один) и совершил одну обводку.
Это седьмой матч Смолова за «Сельту» в нынешнем сезоне Ла Лиги. На его счету один гол – в гостях «Реалу». Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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