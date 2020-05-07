Брэйтуэйт впервые забил за «Барселону». Игра с «Мальоркой» – 4-я для него в клубе

обыгрывает «Мальорку» (2:0, перерыв) в матче 28-го тура .

Второй гол в этом матче забил форвард – для него он стал первым в составе каталонцев после трансфера из в феврале текущего года.

Брэйтуэйт – третий датчанин, забивший за «Барсу» в чемпионате Испании. Ранее это удавалось Микаэлю Лаудрупу (39 голов) и Аллану Симонсену (31).

29-летний нападающий проводит четвертый матч в футболке «Барселоны». Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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