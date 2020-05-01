«Манчестер Сити» готов организовать для «Ливерпуля» чемпионский коридор, если команда досрочно станет чемпионом .

Мерсисайдский клуб лидирует в чемпионате после 29 туров, опережая «горожан» на 25 очков (но у «Сити» при этом на одну игру меньше).

Вне зависимости от результатов соперников, «Ливерпулю» достаточно набрать шесть очков, чтобы гарантировать себе титул.

До игры с на 2 июля «красные» сыграют с (21 июня) и (24 июня).

Главный тренер «горожан» и его команда организуют чемпионский коридор для , если мерсисайдцы действительно обеспечат себе чемпионство перед очной игрой.