«Манчестер Сити» готов организовать для «Ливерпуля» чемпионский коридор, если команда Юргена Клоппа досрочно станет чемпионом АПЛ.
Мерсисайдский клуб лидирует в чемпионате после 29 туров, опережая «горожан» на 25 очков (но у «Сити» при этом на одну игру меньше).
Вне зависимости от результатов соперников, «Ливерпулю» достаточно набрать шесть очков, чтобы гарантировать себе титул.
До игры с «Ман Сити» на «Этихаде» 2 июля «красные» сыграют с «Эвертоном» (21 июня) и «Кристал Пэлас» (24 июня).
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола и его команда организуют чемпионский коридор для «Ливерпуля», если мерсисайдцы действительно обеспечат себе чемпионство перед очной игрой.