«Ман Сити» организует чемпионский коридор, если «Ливерпуль» досрочно выиграет АПЛ

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Этихад Стэдиум Футбол

«Манчестер Сити» готов организовать для «Ливерпуля» чемпионский коридор, если команда Юргена Клоппа досрочно станет чемпионом АПЛ.

Мерсисайдский клуб лидирует в чемпионате после 29 туров, опережая «горожан» на 25 очков (но у «Сити» при этом на одну игру меньше).

Вне зависимости от результатов соперников, «Ливерпулю» достаточно набрать шесть очков, чтобы гарантировать себе титул.

До игры с «Ман Сити» на «Этихаде» 2 июля «красные» сыграют с «Эвертоном» (21 июня) и «Кристал Пэлас» (24 июня).

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола и его команда организуют чемпионский коридор для «Ливерпуля», если мерсисайдцы действительно обеспечат себе чемпионство перед очной игрой.

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