Василевский – второй в рейтинге лучших вратарей Кубка Стэнли (NHL.com)

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Официальный сайт НХЛ представил рейтинг лучших вратарей розыгрыша Кубка Стэнли, который возобновится летом.

Второе место в списке занял вратарь «Тампы» Андрей Василевский. На 15-й позиции расположился голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.

1. Туукка Раск («Бостон»)

2. Андрей Василевский («Тампа»)

3. Коннор Хеллибак («Виннипег»)

4. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»)

5. Бен Бишоп («Даллас»)

6. Кэри Прайс («Монреаль»)

7. Марк-Андре Флери («Вегас»)

8. Фредерик Андерсен («Торонто»)

9. Брэйден Холтби («Вашингтон»)

10. Картер Харт («Филадельфия»)

11. Тристан Джерри («Питтсбург»)

12. Элвис Мерзликин («Коламбус»)

13. Якоб Маркстрем («Ванкувер»)

14. Дарси Кюмпер («Аризона»)

15. Сергей Бобровский («Флорида»)

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