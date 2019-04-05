Ковальчук за 16 млн долларов продает особняк в Нью-Джерси. Он снизил цену на 2 млн

Нападающий все еще ищет покупателей для особняка в Нью-Джерси.

Россиянин снизил стоимость недвижимости на два миллионов долларов. Если раньше цена составляла 18 млн долларов, то теперь 16 млн.

Ковальчук приобрел участок в 2010 году, когда играл за . Площадь особняка – 22 тысячи квадратных футов.

Дом включает в себя восемь спальных комнат, 11 ванных комнат и столовую банкетного размера.

Также в особняке есть бар, небольшой бассейн, массажный кабинет, тренажерный зал и сауна.

Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 млн долларов: 5 спален, мрамор и вид на океан