Ковальчук за 16 млн долларов продает особняк в Нью-Джерси. Он снизил цену на 2 млн

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук все еще ищет покупателей для особняка в Нью-Джерси.
Россиянин снизил стоимость недвижимости на два миллионов долларов. Если раньше цена составляла 18 млн долларов, то теперь 16 млн.
Ковальчук приобрел участок в 2010 году, когда играл за «Нью-Джерси». Площадь особняка – 22 тысячи квадратных футов.
Дом включает в себя восемь спальных комнат, 11 ванных комнат и столовую банкетного размера.
Также в особняке есть бар, небольшой бассейн, массажный кабинет, тренажерный зал и сауна.
Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 млн долларов: 5 спален, мрамор и вид на океан