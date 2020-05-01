«Локомотив» готов заплатить 8 млн евро за защитника СПАЛ Рецу (SportoweFakty)

хочет приобрести защитника и сборной Польши Аркадиуша Рецу.

По данным WP SportoweFakty, московский клуб готов заплатить за 24-летнего игрока 8 миллионов евро.

Права на футболиста принадлежат «Аталанте». СПАЛ, который арендовал защитника на один сезон летом прошлого года, может выкупить его за 6 миллионов евро. При этом клуб из Бергамо включил в договор опцию обратного выкупа.

SportoweFakty утверждает, что именно «Локомотив» проявляет наибольший интерес к поляку и уже контактировал с его представителями.

Также отмечается, что если трансфер действительно состоится, в РПЛ Реца будет зарабатывать больше, чем в Италии.

В нынешнем сезоне защитник провел 18 игр за СПАЛ и сделал одну результативную передачу. Его статистика – здесь.