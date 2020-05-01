Жена Смольникова: «Мне футбол надоел. Если он вдруг закончится, наш уровень жизни не изменится»

Екатерина, супруга защитника , рассказала о своем отношении к футболу.

«Честно могу сказать, что мне футбол надоел. Я никогда не любила и никогда не понимала эту игру.

Если завтра футбол вдруг закончится, то наш уровень жизни никак не изменится. Мы часто обсуждали с Игорем, как будем существовать, когда он закончит карьеру, поэтому не тратили все заработанные деньги, а старались грамотно вкладывать.

Мне гораздо спокойнее, чем 5 лет назад», – отметила Смольникова в программе «Нефутбольные истории» на канале .

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил 31-летнему защитнику продлить контракт по схеме «1+1».