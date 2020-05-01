«Баварии» осталась одна победа до чемпионства. У «Дортмунда» на 7 очков меньше за 3 тура до конца сезона

В 31-м туре Бундеслиги «Бавария» дома пееиграла «Боруссию» Менхенгладбах (2:1).
Мюнхенцы сегодня могли стать чемпионами в случае победы, если бы «Боруссия» Дортмунд проиграла «Фортуне», но этого не случилось.
Отрыв «Баварии» от второго места не изменился – 7 очков за три тура до конца чемпионата Германии-2019/20.
Теперь команде Ханси Флика осталось одержать одну победу, чтобы выиграть лигу. 16 июня «Бавария» в гостях сыграет с «Вердером».
Форварды Роберт Левандовски и Томас Мюллер пропускали эту игру из-за дисквалификации.
На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.
- Дата проведения
- 13 июня, 19.30, «Альянц-Арена»
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Бавария –
Нойер, Алаба, Павар, Боатенг, Киммих, Перишич (Мартинес, 88), Гнабри, Кюизанс (Коман, 62), Горетцка, Люка Эрнандес (Дэвис, 62), Зиркзее (Вридт, 77).
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Боруссия М –
Зоммер, Эльведи (Янчке, 46), Бенсебайни, Лайнер, Гинтер, Нойхаус, Хофманн, Крамер, Херрманн (Вендт, 70), Тюрам (Эмболо, 10; Бенеш, 83), Штиндль.
- Предупреждения:
- Бенсебайни (45), Лайнер (69).