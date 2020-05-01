«Баварии» осталась одна победа до чемпионства. У «Дортмунда» на 7 очков меньше за 3 тура до конца сезона

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В 31-м туре Бундеслиги «Бавария» дома пееиграла «Боруссию» Менхенгладбах (2:1).

Мюнхенцы сегодня могли стать чемпионами в случае победы, если бы «Боруссия» Дортмунд проиграла «Фортуне», но этого не случилось.

Отрыв «Баварии» от второго места не изменился – 7 очков за три тура до конца чемпионата Германии-2019/20.

Теперь команде Ханси Флика осталось одержать одну победу, чтобы выиграть лигу. 16 июня «Бавария» в гостях сыграет с «Вердером».

Форварды Роберт Левандовски и Томас Мюллер пропускали эту игру из-за дисквалификации.

На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

Бавария – Боруссия М 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
13 июня, 19.30, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 26 Зиркзее, 1:1 – 37, автогол Павар, 2:1 – 86 Горетцка.
БаварияНойер, Алаба, Павар, Боатенг, Киммих, Перишич (Мартинес, 88), Гнабри, Кюизанс (Коман, 62), Горетцка, Люка Эрнандес (Дэвис, 62), Зиркзее (Вридт, 77).
Боруссия МЗоммер, Эльведи (Янчке, 46), Бенсебайни, Лайнер, Гинтер, Нойхаус, Хофманн, Крамер, Херрманн (Вендт, 70), Тюрам (Эмболо, 10; Бенеш, 83), Штиндль.
Предупреждения:
Бенсебайни (45), Лайнер (69).

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