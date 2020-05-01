«Баварии» осталась одна победа до чемпионства. У «Дортмунда» на 7 очков меньше за 3 тура до конца сезона

В 31-м туре Бундеслиги «Бавария» дома пееиграла «Боруссию» Менхенгладбах (2:1).

Мюнхенцы сегодня могли стать чемпионами в случае победы, если бы Дортмунд проиграла «Фортуне», но этого не случилось.

Отрыв «Баварии» от второго места не изменился – 7 очков за три тура до конца чемпионата Германии-2019/20.

Теперь команде осталось одержать одну победу, чтобы выиграть лигу. 16 июня «Бавария» в гостях сыграет с «Вердером».

Форварды Роберт Левандовски и Томас Мюллер пропускали эту игру из-за дисквалификации.

На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги