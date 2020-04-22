Контракт Николича с «Локо», СКА не вписывается в потолок зарплат КХЛ, боец MMA сравнил ЛГБТ с собаками и другие новости утра

1. Контракт Николича с «Локомотивом» подписан по схеме «2+2». Серб будет зарабатывать до 700 тысяч евро в год и бонусы. Семин получал 2,5 млн евро в год и бонусы – больше всех в РПЛ.

2. СКА не вписывается в потолок зарплат КХЛ с 973 млн рублей в платежке. Ротенберг хотел увеличить потолок, и под его влиянием начались разговоры о повышении. 💍Панарин сделал предложение Алисе Знарок. НХЛ и профсоюз согласуют формат плей-офф с 24 командами.

3. WADA не выявило связи между терапевтическими исключениями и завоеванием медалей Олимпийских игр.

4. Есть информация, что Кадыров в тяжелом состоянии из-за коронавируса, у него серьезное поражение легких. Хотя гендиректор «Ахмата» заявил, что Рамзан находится в Чечне, а с его здоровьем все хорошо. Форвард «Урала» Погребняк заразился COVID-19. В «Оренбурге» антитела выявили у 4 человек.

5. Трансферы. «Зенит» не будет продлевать контракт с Кузяевым. Мариу, Кверквелия, Идову, Эдер и еще 7 игроков могут покинуть «Локомотив». «Бавария» не выкупила Коутиньо за 120 млн евро и поборется за Санчо с «МЮ». «Барселона» не собирается продавать Гризманна, а вот Тодибо согласна отпустить в «Эвертона» за 25+2 млн евро. Артур согласился перейти в «Ювентус» в обмен на Пьянича. «ПСЖ» планирует выкупить Икарди за 50+10 млн евро, «Интер» хочет больше денег.

6. Умер бывший главный тренер «Юты» Джерри Слоун. Легенде «Джаз» и НБА было 78 лет.

7. Казахстанский боец MMA Хамитов наехал на ЛГБТ-сообщество: «Эти люди хуже собак». Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев его поддержал: «Он сказал то, о чем большинство из нас думает».

8. Тренировочные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое» в Подмосковье начнут работать с 25 мая. В Новогорске готовы принять 225-230 человек.

9. Цифра дня. Наоми Осака заработала 37,4 млн долларов за год. Это рекорд женского спорта.

10. Ломаченко поделился петицией с требованием оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП. Орловский испытал на улицах США мини-огнемет. Майк Тайсон показал взрывную скорость рук. Владимир Кличко участвует в подготовке Холифилда к возвращению на ринг.

11. 27-й тур Бундеслиги открылся берлинским дерби, в котором «Герта» порвала «Унион» (4:0). Лаббадия выдал лучший старт среди тренеров в истории клуба в чемпионате Германии: две победы с общим счетом 7:0.

12. Новости карантина. Медведева порекомендовала смотреть «Дэдпул», «Своей среди чужих, чужой среди своих» и «Холодное сердце». Российские фигуристки и синхронистки поучаствуют в командном турнире по берпи.

Цитаты дня:

Моуринью о полуфинале ЛЧ с «Барсой» в 2010-м: «После удаления Мотты сказал Пепу: «Не начинай праздновать, игра не закончилась»

Ари Закарян: «В 90-х фигуристы получали по 200-300 тысяч долларов за одно шоу. Сейчас, если десятка высвечивается, очень круто»

Кикнадзе о «Локо»: «Хотелось бы видеть более атакующий футбол. Посмотрите, как результативно играли команды Николича»

Кикнадзе о Семине: «За 1,5 года моей работы ни разу не удалось вытащить его на игры «Казанки» и молодежки»

Семин о словах Кикнадзе про молодежь: «У меня молодых играло больше всех в лиге»