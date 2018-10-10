Ломаченко поделился петицией с требованием оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП

Украинский легковес Василий Ломаченко опубликовал просьбу подписать петицию, в которой требуют оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП.
«Братья и сестры! Петиция в поддержку Лавры заработала. Просим ссылку максимально распространить среди всех прихожан в группах вайбер с просьбой данную петицию подписать» – написано в скрине, опубликованном Ломаченко.
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15 апреля была опубликована петиция с требованием прекратить использование Киево-Печерской лавры УПЦ Московского патриархата путем разрыва договора аренды и передать ее в пользование Православной Церкви Украины. Она набрала свыше 25 000 подписей.
В ответ на это 27 апреля была создана петиция с призывом оставить лавру в подчинении УПЦ МП, которую и просит подписать Ломаченко.
Эта петиция собрала 14 270 подписей. До конца сбора еще 66 дней.
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