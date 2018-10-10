Ломаченко поделился петицией с требованием оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП

Украинский легковес опубликовал просьбу подписать петицию, в которой требуют оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП.

«Братья и сестры! Петиция в поддержку Лавры заработала. Просим ссылку максимально распространить среди всех прихожан в группах вайбер с просьбой данную петицию подписать» – написано в скрине, опубликованном Ломаченко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 22 Май 2020 в 7:01 PDT

15 апреля была опубликована петиция с требованием прекратить использование Киево-Печерской лавры УПЦ Московского патриархата путем разрыва договора аренды и передать ее в пользование Православной Церкви Украины. Она набрала свыше 25 000 подписей.

В ответ на это 27 апреля была создана петиция с призывом оставить лавру в подчинении УПЦ МП, которую и просит подписать Ломаченко.

Эта петиция собрала 14 270 подписей. До конца сбора еще 66 дней.

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