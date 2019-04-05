СКА не вписывается в потолок зарплат КХЛ с 973 млн рублей в платежке («Бизнес Online»)

Платежная ведомость СКА превышает потолок зарплат на текущий момент, сообщает «Бизнес Online».
Со следующего сезона в КХЛ действует жесткий потолок зарплат в размере 900 миллионов рублей. Сумма зарплат игроков СКА, подпадающих под потолок, составляет 973 млн.
Вратари: Магнус Хелльберг (70 млн), Александр Самонов (35 млн);
Защитники: Василий Токранов (70 млн), Игорь Ожиганов (55 млн), Динар Хафизуллин (50 млн), Лукас Бенгтссон, Виктор Антипин (оба – по 45 млн), Антон Белов (35 млн). Контракт Данилы Галенюка не учитывается;
Нападающие: Владимир Ткачев (75 млн), Максим Карпов (65 млн), Линден Вей (60 млн), Илья Каблуков (58 млн), Антон Бурдасов, Миро Аалтонен, Йонас Кемппаинен (все – по 45 млн), Эмиль Галимов, Евгений Кетов (оба – по 40 млн), Андрей Кузьменко (30 млн), Богдан Якимов, Евгений Тимкин (оба – по 25 млн), Артем Швец-Роговой (20 млн). Контракты Василия Подколзина, Ивана Морозова и Кирилла Марченко не учитываются.
Сообщается, что СКА хочет расстаться с Карповым и Каблуковым. Также клуб предложил Хелльбергу и Токранову перезаключить контракты с понижением зарплаты.