СКА не вписывается в потолок зарплат КХЛ с 973 млн рублей в платежке («Бизнес Online»)

Платежная ведомость СКА превышает потолок зарплат на текущий момент, сообщает «Бизнес Online».

Со следующего сезона в действует жесткий потолок зарплат в размере 900 миллионов рублей. Сумма зарплат игроков , подпадающих под потолок, составляет 973 млн.

Вратари: Магнус Хелльберг (70 млн), Александр Самонов (35 млн);

Защитники: Василий Токранов (70 млн), Игорь Ожиганов (55 млн), Динар Хафизуллин (50 млн), Лукас Бенгтссон, (оба – по 45 млн), (35 млн). Контракт Данилы Галенюка не учитывается;

Нападающие: (75 млн), Максим Карпов (65 млн), Линден Вей (60 млн), Илья Каблуков (58 млн), , Миро Аалтонен, Йонас Кемппаинен (все – по 45 млн), Эмиль Галимов, Евгений Кетов (оба – по 40 млн), (30 млн), Богдан Якимов, Евгений Тимкин (оба – по 25 млн), Артем Швец-Роговой (20 млн). Контракты Василия Подколзина, Ивана Морозова и Кирилла Марченко не учитываются.

Сообщается, что СКА хочет расстаться с Карповым и Каблуковым. Также клуб предложил Хелльбергу и Токранову перезаключить контракты с понижением зарплаты.