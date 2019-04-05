СКА не вписывается в потолок зарплат КХЛ с 973 млн рублей в платежке («Бизнес Online»)

Теги СКА Антон Белов Илья Каблуков Евгений Кетов бизнес Антон Бурдасов КХЛ Евгений Тимкин Василий Токранов Динар Хафизуллин Виктор Антипин Эмиль Галимов Линден Вей Максим Карпов Игорь Ожиганов Богдан Якимов Йонас Кемппаинен Миро Аалтонен Магнус Хелльберг Александр Самонов Владимир Ткачев 1995 Лукас Бенгтссон Андрей Кузьменко Артем Швец-Роговой Данила Галенюк Иван Морозов Кирилл Марченко Василий Подколзин Хоккей

Платежная ведомость СКА превышает потолок зарплат на текущий момент, сообщает «Бизнес Online». 

Со следующего сезона в КХЛ действует жесткий потолок зарплат в размере 900 миллионов рублей. Сумма зарплат игроков СКА, подпадающих под потолок, составляет 973 млн. 

Вратари: Магнус Хелльберг (70 млн), Александр Самонов (35 млн);

Защитники: Василий Токранов (70 млн), Игорь Ожиганов (55 млн), Динар Хафизуллин (50 млн), Лукас Бенгтссон, Виктор Антипин (оба – по 45 млн), Антон Белов (35 млн). Контракт Данилы Галенюка не учитывается;

Нападающие: Владимир Ткачев (75 млн), Максим Карпов (65 млн), Линден Вей (60 млн), Илья Каблуков (58 млн), Антон Бурдасов, Миро Аалтонен, Йонас Кемппаинен (все – по 45 млн), Эмиль Галимов, Евгений Кетов (оба – по 40 млн), Андрей Кузьменко (30 млн), Богдан Якимов, Евгений Тимкин (оба – по 25 млн), Артем Швец-Роговой (20 млн). Контракты Василия Подколзина, Ивана Морозова и Кирилла Марченко не учитываются. 

Сообщается, что СКА хочет расстаться с Карповым и Каблуковым. Также клуб предложил Хелльбергу и Токранову перезаключить контракты с понижением зарплаты. 

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