Ротенберг хотел увеличить потолок зарплат в КХЛ. Под его влиянием начались разговоры о повышении («Бизнес Online»)

Вице-президент СКА Роман Ротенберг рассчитывал на увеличение потолка зарплат в КХЛ, утверждает «Бизнес Online».

По данным источника, разговоры о повышении потолка с 900 млн до 1,3 млрд рублей начались под его влиянием.

Отмечается, что Ротенберг искал поддержки среди других состоятельных клубов.

Ранее сообщалось, что инициатором голосования относительно возможного увеличения потолка зарплат был президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Публично за потолок в 1,3 млрд также выступали генеральный директор московского Евгений Кровопусков и ФХР, где Ротенберг занимает пост первого вице-президента.

Напомним, совет директоров КХЛ большинством голосов решил сохранить жесткий потолок заработных плат в размере 900 млн рублей.

СКА не вписывается в потолок зарплат КХЛ с 973 млн рублей в платежке («Бизнес Online»)

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