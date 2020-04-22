«Бавария» поборется за Санчо с «МЮ»

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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может сменить клуб.

На 20-летнего англичанина претендует «Бавария», которая составит конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за игрока, сообщает ESPN

Мюнхенский клуб делал запросы по поводу Санчо до приостановки сезона из-за коронавируса.

У футболиста есть контракт с «Боруссией» до 2022 года, и клуб позволит ему уйти летом, только если кто-то заплатит требуемую сумму – около 120 миллионов евро. Несмотря на кризис, «Дортмунд» пока не рассматривает вариант со скидкой.

«Манчестер Юнайтед», по данным источника, считается фаворитом в борьбе за Санчо. У «Баварии» приоритет – хавбек «Ман Сити» Лерой Сане, но клуб будет готов сделать предложение о трансфере Санчо, если вариант с Сане сорвется.

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