«Бавария» поборется за Санчо с «МЮ»

Полузащитник дортмундской может сменить клуб.

На 20-летнего англичанина претендует , которая составит конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за игрока, сообщает .

Мюнхенский клуб делал запросы по поводу Санчо до приостановки сезона из-за коронавируса.

У футболиста есть контракт с «Боруссией» до 2022 года, и клуб позволит ему уйти летом, только если кто-то заплатит требуемую сумму – около 120 миллионов евро. Несмотря на кризис, «Дортмунд» пока не рассматривает вариант со скидкой.

, по данным источника, считается фаворитом в борьбе за Санчо. У «Баварии» приоритет – хавбек «Ман Сити» Лерой Сане, но клуб будет готов сделать предложение о трансфере Санчо, если вариант с Сане сорвется.