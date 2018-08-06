Президент РФ Владимир Путин и министр спорта обсудили вопрос возобновление работы специализированных центров, где готовятся сборные команды страны по различным видам спорта.

Тренировочные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое» в Подмосковье начнут работать с 25 мая, а с 1 июня заработают еще четыре федеральные базы в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях.

«С понедельника мы готовы уже начать, планируем работу по взаимодействию со сборными, работу базы в Новогорске и «Озеро Круглое», это находится в области.

А с 1 июня готовы начать работать четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, и Крыму», – сказал Матыцин Путину в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Владимир Путин пообещал оказать помощь в доставке спортсменов до спортивных баз.

«Вы мне сказали, что у вас могут возникнуть сложности с доставкой сборных команд к местам их тренировок на эти базы. Пожалуйста, я вам, конечно, помогу, не вижу никаких проблем.

Главное – организовать работу на месте, и так ее организовать, чтобы она полностью отвечала санитарным требованиям», – цитирует Путина ТАСС.