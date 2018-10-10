Камил Гаджиев о словах бойца, что ЛГБТ хуже собак: «Он сказал то, о чем большинство из нас думает»

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал слова казахского бойца Куата Хамитова, который заявил, что ЛГБТ хуже собак.

В ответ на это блогер Нурбиби Нуркадилова назвала Хамитова трусом, а в ее адрес начали поступать угрозы.

«Куат сказал вслух то, о чем большинство из нас думает. Насколько я знаю, в Казахстане встал такой вопрос не из-за существования геев или лесбиянок, а потому что на территории Казахстана, в американском посольстве, публично праздновали какой-то день, посвященный им.

Отсюда всплеск негатива со стороны таких, как Куат. Для меня тоже празднования нетрадиционных увлечений – абсолютно не норма.

Мне нет дела до этих людей, поэтому комментировать нетрадиционные сексуальные ориентации я не буду, а Куата поддержу в его убеждениях. Но при этом надеюсь, что это не закончится никакими физическими воздействиями, тем более изнасилованием этой девушки», – сказал Гаджиев Sports.ru.

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