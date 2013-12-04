Умер бывший главный тренер «Юты» Джерри Слоун

Сегодня на 79 году жизни скончался бывший главный тренер «Юты» .

В 2016 году у прославленного тренера были диагностированы болезнь Паркинсона и деменция.

Слоун являлся одним из самых успешных баскетбольных тренеров. Он руководил «Джаз» на протяжении 23 сезонов (1988-2011), дважды выводил команду в финал НБА (1997, 1998). Под руководством Слоуна «Юта» одержала 1223 победы. Баннер с этим числом вывешен на домашней арене «Джаз».

В качестве игрока Слоун дважды становился участником Матча всех звезд НБА (1967, 1969). В 1978 году его 4-й игровой номер стал первым номером, выведенным из обращения в «Чикаго».

В 2009 году Слоун был включен в Зал славы баскетбола.

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