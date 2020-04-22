«Бавария» не выкупила Коутиньо за 120 млн евро у «Барселоны», но еще может оставить бразильца в клубе

не воспользовалась опцией выкупа полузащитника у «Барселоны» за 120 миллионов евро, сообщил председатель совета директоров клуба Карл-Хайнц Румменигге.

«Срок использования опции выкупа истек, мы ее не активировали.

Теперь клуб определит состав команды на следующий сезон и решит, будет ли там Коутиньо или нет», – приводит слова Румменигге AFP со ссылкой на Der Spigel.

По словам Румменигге, клубы после кризиса из-за пандемии коронавируса будут затягивать пояса и экономить на трансферном рынке.

Коутиньо забил 9 голов и отдал 8 передач в 32 матчах за клуб в этом сезоне.

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