Кикнадзе о «Локо»: «Хотелось бы видеть более атакующий футбол. Посмотрите, как результативно играли команды Николича»

Генеральный директор высказался о текущих результатах клуба и своих пожеланиях к игре команды.

– Я не готов оценивать тренерскую составляющую работы Семина. Есть результат, он на табло.

– Он же есть – сейчас «Локомотив» идет вторым.

– Давайте вспомним, где мы были в конце первой части чемпионата. Там был внутренний кризис. 11 игроков получили мышечные бесконтактные травмы, некоторые из них неоднократно – это свидетельство нагрузок.

Тренеры это признают. У нас была разработана программа, как избежать такой ситуации. Это вопросы к главному тренеру.

Второе место на сегодня не дает никаких гарантий ни Семину, ни Николичу. Это место после 22 туров. Если мы заканчиваем в этот момент – задача выполнена. Если мы не заканчиваем – задача остается, и мы будем биться за то, чтобы играть в Лиге чемпионов.

– То есть вы считаете, что в этом сезоне игра плохая?

– Что мы принимаем как «хорошая» или «плохая»? Я бы хотел играть в атакующий футбол, хотел, чтобы у нас было стратегическое видение идеологии клуба, а не тренера. Чтобы в дальнейшем мы подбирали тренера, исходя из идеологии, которой придерживается клуб. На это нацелены наши ближайшие планы.



– Вы считаете, что Николич будет играть в атакующий футбол?

– Я думаю, что он пойдет более осмысленный. Сейчас игра в обороне – сильное место «Локомотива», мы умеем сушить. При этом после игры с «Атлетико» в Лиге Европы весной 2018-го мы стали играть в более плотный футбол, лучше накрывать, но это привело к определенным проблемам в обороне.

Но это не моя сфера, это лучше обсуждать с тренерами. Но мне бы хотелось видеть более атакующий футбол – когда команда лучше понимает, как доставлять мяч вперед, когда лучше понимает задачи в атаке и как их решить.

Посмотрите, насколько результативно играли команды Николича, – сказал Кикнадзе в программе «Футбол России» Владимира Стогниенко на телеканале «Россия 24».