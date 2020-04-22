Мариу, Кверквелия, Идову, Эдер и еще 7 игроков могут покинуть «Локомотив»

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Стало известно о том, кто в ближайшее время может уйти из «Локомотива».

По информации «Чемпионата», команду точно покинут Антон Коченков, Александр Коломейцев, Джефферсон Фарфан, Борис Ротенберг и Жоау Мариу.

Контракты в том числе заканчиваются у Эдера и Мачея Рыбуса, но новый главный тренер клуба Марко Николич еще не принял решение по этим футболистам.

Кроме этого, Николич в будущем не рассчитывает на Брайана Идову и Соломона Кверквелию.

Не исключен уход из «Локомотива» Бенедикта Хеведеса, а также продажа Федора Смолова.

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