Мариу, Кверквелия, Идову, Эдер и еще 7 игроков могут покинуть «Локомотив»

Стало известно о том, кто в ближайшее время может уйти из «Локомотива».
По информации «Чемпионата», команду точно покинут Антон Коченков, Александр Коломейцев, Джефферсон Фарфан, Борис Ротенберг и Жоау Мариу.
Контракты в том числе заканчиваются у Эдера и Мачея Рыбуса, но новый главный тренер клуба Марко Николич еще не принял решение по этим футболистам.
Кроме этого, Николич в будущем не рассчитывает на Брайана Идову и Соломона Кверквелию.
Не исключен уход из «Локомотива» Бенедикта Хеведеса, а также продажа Федора Смолова.