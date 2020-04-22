Мариу, Кверквелия, Идову, Эдер и еще 7 игроков могут покинуть «Локомотив»

Стало известно о том, кто в ближайшее время может уйти из .

По информации «Чемпионата», команду точно покинут , Александр Коломейцев, , Борис Ротенберг и .

Контракты в том числе заканчиваются у Эдера и , но новый главный тренер клуба Марко Николич еще не принял решение по этим футболистам.

Кроме этого, Николич в будущем не рассчитывает на и Соломона Кверквелию.

Не исключен уход из «Локомотива» , а также продажа .