Ари Закарян: «В 90-х фигуристы получали по 200-300 тысяч долларов за одно шоу. Сейчас, если десятка высвечивается, очень круто»

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Спортивный агент и продюсер Ари Закарян рассказал о заработках в фигурном катании.

«Это не те деньги, чтобы стать обеспеченным человеком. Агент фигурного катания – очень мизерный бизнес.

Абсолютно не те цифры, которые получают, допустим, хоккейные агенты. Это кропотливый труд, постоянно, совершенно другая работа.

И маркет сейчас не тот. В 90-х ребята получали по 200-300 тысяч долларов за одно выступление в шоу. Помню, когда для моих спортсменов объявляли цену в 70-75 тысяч, мы говорили: «Вы с ума сошли? Ни в коем случае».

90-100 – на таких цифрах мы тогда работали. Сейчас, если десятка где-то высвечивается, – это уже очень круто», – рассказал Закарян.

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