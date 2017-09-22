Осака за год заработала 37,4 млн долларов. Это рекорд женского спорта

22-летняя экс-первая ракетка мира заняла 29-е место среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, за год заработав 37,4 миллиона долларов и установив рекорд женского спорта.

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» заработала на 1,4 миллиона больше, чем – американка заняла 33-е место. Впервые с 2016 года в сотню вошли две женщины.

Кроме Осаки и Уильямс, с 2012-го в рейтинг попадали только две спортсменки: Мария Шарапова и Ли На.

Полный список самых высокооплачиваемых спортсменов года будет опубликован на следующей неделе.

Осака безумно много зарабатывает: за год прибавила 20 млн, к Олимпиаде станет самой богатой спортсменкой