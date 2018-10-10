Боец MMA Хамитов про ЛГБТ: «Эти люди хуже собак»

Бывший претендент на титул чемпиона Fight Nights Global в легком весе Куат Хамитов резко отреагировал на поддержку ЛГБТ-сообщества в Казахстане.

17 мая боец оставил комментарий под роликом в поддержку казахских представителей ЛГБТ, который записали дипломаты разных стран.

«Эти люди хуже, чем собаки», – написал Хамитов в комментариях в инстаграме, позже добавив, что таким образом обижает собак.

В 2019-м Куат проиграл Нариману Аббасову единогласным решением судей и не смог завоевать чемпионский пояс FNG. В активе казахского бойца 18 побед и 7 поражений.

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