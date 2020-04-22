«Интер» не согласится на 50+10 млн евро от «ПСЖ» за Икарди. Клуб хочет больше денег

Теги ПСЖ Интер лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Мауро Икарди Джанлука Ди Марцио деньги Футбол

«ПСЖ» хочет выкупить нападающего Мауро Икарди у «Интера».

Парижский клуб скоро отправит «нерадзурри» официальное предложение о трансфере – 50 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов.

«Интер», по данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, отклонит это предложение, поскольку в арендном соглашении прописана сумма выкупа в 70 млн евро, которая должна быть выплачена в мае.

«Интер» хочет больше денег и ждет более адекватного предложения, при этом клуб принимает во внимание возможное снижение цены из-за кризиса, вызванного коронавирусом

В этом сезоне Икарди провел за «ПСЖ» 20 матчей в Лиге 1, забил 12 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Любите FIFA и FM? Зарегистрируйтесь на сайте, выиграйте приставку и денежные призы! 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья