«Интер» не согласится на 50+10 млн евро от «ПСЖ» за Икарди. Клуб хочет больше денег

«ПСЖ» хочет выкупить нападающего Мауро Икарди у «Интера».

Парижский клуб скоро отправит «нерадзурри» официальное предложение о трансфере – 50 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов.

«Интер», по данным журналиста , отклонит это предложение, поскольку в арендном соглашении прописана сумма выкупа в 70 млн евро, которая должна быть выплачена в мае.

«Интер» хочет больше денег и ждет более адекватного предложения, при этом клуб принимает во внимание возможное снижение цены из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

В этом сезоне Икарди провел за «ПСЖ» 20 матчей в Лиге 1, забил 12 мячей и отдал 3 голевые передачи.