Семин о словах Кикнадзе про молодежь: «У меня молодых играло больше всех в лиге»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Василий Кикнадзе Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, которого с 1 июня заменит Марко Николич, прокомментировал высказывания генерального директора клуба  Василия Кикнадзе.

Кикнадзе заявил, что клубу необходимо работать над развитием молодых футболистов. Также гендиректор «Локо» сказал о Семине: «За 1,5 года моей работы ни разу не удалось вытащить его на игры «Казанки» и молодежки».

«Про интервью Кикнадзе даже нечего комментировать. Там ничего не сказано, чтобы что-то комментировать.

Я не уделял внимание молодежи? Да вы посчитайте, сколько молодых играло у меня в команде! Больше всех в лиге!» – сказал Семин.

Кикнадзе наконец заговорил: Николич будет больше работать с молодыми, красивого прощания с Семиным не получилось из-за возраста

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