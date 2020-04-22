Семин получал 2,5 млн евро + бонусы – больше всех в РПЛ. Зарплата Николича – до 700 тысяч евро и бонусы (Василий Конов)

Журналист Василий Конов сообщил, что «Локомотив» сэкономит на зарплате тренера после ухода Юрия Семина и назначения Марко Николича.
«Ну и поводу режима экономии, о котором говорил сегодня Кикнадзе.
По моим данным, контракт Семина тянул на 2,5 млн евро в год + бонусы, что последние два года делало его самым высокооплачиваемым тренером в РПЛ. У Николича существенно меньше – в районе 650-700 тысяч евро + бонусы.
Разница очевидна. Плюс он не везет с собой весь штаб, только двоих», – написал Конов.
Ранее сообщалось, что Николич будет зарабатывать в «Локомотиве» 1,2 млн евро в год.