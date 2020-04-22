Чемпионат Германии. «Герта» играет с «Унионом», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Вольфсбургом» в субботу

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В первом матче 27-го тура Бундеслиги «Герта» принимает «Унион». На Sports.ru можно посмотреть этот матч в прямом эфире.

В субботу дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Вольфсбургом», менхенгладбахская «Боруссия» примет «Байер», «Бавария» встретится с «Айнтрахтом».

В воскресенье «РБ Лейпциг» проведет матч с «Майнцем».

Из-за пандемии коронавируса матчи чемпионата Германии проходят без зрителей. Все игры начнутся с минуты молчания в память о погибших от COVID-19.

Чемпионат Германии

27-й тур

Герта – Унион Берлин 4:0 (второй тайм)
Дата проведения
22 мая, 21.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 51 Ибишевич, 2:0 – 52 Лукебакио, 3:0 – 61 Матеус Кунья, 4:0 – 77 Боята.
ГертаЯрстейн, Платтенхардт, Боята, Пекарик, Торунарига, Груйич, Шелбред (Самарджич, 81), Дарида (Майер, 80), Лукебакио (Дилросун, 75), Ибишевич (Пионтек, 75), Матеус Кунья (Миттельштедт, 66).
Унион БерлинГикевич, Триммель, Райхель (Рюэрсон, 63), Фридрих, Паренсен, Андрих (Кроос, 72), Премель, Бюльтер (Малли, 63), Хюбнер, Андерссон (Польтер, 71), Ингвартсен (Уджа, 57).
Предупреждения:
Паренсен (9), Лукебакио (43), Груйич (67).

 

Падерборн – Хоффенхайм
Дата проведения
23 мая, 16.30, «Бентелер-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Фрайбург – Вердер
Дата проведения
23 мая, 16.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика

 

Вольфсбург – Боруссия Д
Дата проведения
23 мая, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Боруссия М – Байер
Дата проведения
23 мая, 16.30, «Боруссия-Парк»
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Бавария – Айнтрахт Ф
Дата проведения
23 мая, 19.30, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Шальке – Аугсбург
Дата проведения
24 мая, 14.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Майнц – РБ Лейпциг
Дата проведения
24 мая, 16.30, «Опель-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Кельн – Фортуна
Дата проведения
24 мая, 19.00, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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