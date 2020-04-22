Чемпионат Германии. «Герта» играет с «Унионом», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Вольфсбургом» в субботу

В первом матче 27-го тура Бундеслиги «Герта» принимает «Унион». На Sports.ru можно посмотреть этот матч в прямом эфире.

В субботу дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Вольфсбургом», менхенгладбахская примет , встретится с «Айнтрахтом».

В воскресенье проведет матч с «Майнцем».

Из-за пандемии коронавируса матчи чемпионата Германии проходят без зрителей. Все игры начнутся с минуты молчания в память о погибших от COVID-19.

Чемпионат Германии

27-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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