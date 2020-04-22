Чемпионат Германии. «Герта» играет с «Унионом», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Вольфсбургом» в субботу

В первом матче 27-го тура Бундеслиги «Герта» принимает «Унион». На Sports.ru можно посмотреть этот матч в прямом эфире.
В субботу дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Вольфсбургом», менхенгладбахская «Боруссия» примет «Байер», «Бавария» встретится с «Айнтрахтом».
В воскресенье «РБ Лейпциг» проведет матч с «Майнцем».
Из-за пандемии коронавируса матчи чемпионата Германии проходят без зрителей. Все игры начнутся с минуты молчания в память о погибших от COVID-19.
Чемпионат Германии
27-й тур
- Дата проведения
- 22 мая, 21.30, «Олимпияштадион»
- Голы:
- 1:0 – 51 Ибишевич, 2:0 – 52 Лукебакио, 3:0 – 61 Матеус Кунья, 4:0 – 77 Боята.
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Герта –
Ярстейн, Платтенхардт, Боята, Пекарик, Торунарига, Груйич, Шелбред (Самарджич, 81), Дарида (Майер, 80), Лукебакио (Дилросун, 75), Ибишевич (Пионтек, 75), Матеус Кунья (Миттельштедт, 66).
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Унион Берлин –
Гикевич, Триммель, Райхель (Рюэрсон, 63), Фридрих, Паренсен, Андрих (Кроос, 72), Премель, Бюльтер (Малли, 63), Хюбнер, Андерссон (Польтер, 71), Ингвартсен (Уджа, 57).
- Дата проведения
- 23 мая, 16.30, «Бентелер-Арена»
- Дата проведения
- 23 мая, 16.30, «Шварцвальд-Штадион»
- Дата проведения
- 23 мая, 16.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 23 мая, 16.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 23 мая, 19.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 24 мая, 14.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 24 мая, 16.30, «Опель-Арена»
- Дата проведения
- 24 мая, 19.00, «РейнЭнергиШтадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.