Кикнадзе о Семине: «За 1,5 года моей работы ни разу не удалось вытащить его на игры «Казанки» и молодежки»

Генеральный директор прокомментировал назначение новым главным тренером вместо .

– Кто вам рекомендовал Николича?

– Марко – яркий человек, молодой, 40 лет. Тренирует 17 лет. Зарекомендовал себя как амбициозный, смелый, хорошо разбирающийся в вопросах тактики. Атакующий – что для меня было очень важно. Получил положительные отзывы из Испании, Англии, Сербии, России.

Нашел возможность трижды лично с ним повстречаться. Его философия близка к той философии, которой придерживаюсь я.

– Какую философию вы бы хотели видеть в игре «Локомотива»?

– Первый подход к теме главного тренера у меня немного с другой стороны – экономической. Те обязательства по финансированию, которые «Локомотив» взял на себя в последние годы, чрезмерны. Они не соответствуют возможностям клуба. В условиях, когда телевидение приносит 3% бюджета, вся коммерческая деятельность приносит 9% бюджета, из них 3,5% – это билеты и абонементы, 20% – Лига чемпионов, больше 60 – поддержка одного спонсора, нам необходимо искать дополнительные источники финансирования и начинать серьезную работу по продвижению молодежи.

Первая дискуссия с Семиным у нас случилась год назад в Мадриде во время финала Лиги чемпионов. Мы больше не можем позволить себе роскошь – брать возрастных футболистов, при этом я понимаю, что они тоже нужны, я не говорю, что теперь мы будем брать только 18-летних. Но необходимо научиться развивать собственных игроков, привлекать молодых из других клубов, и с 24-25 лет оформлять трансферы на выход, не люблю глагол «продавать» по отношению к людям. Для нас принципиально важна работа в академии, с молодежкой, с «Казанкой».

У Николича в контракте напрямую прописано обязательство усиленного внимания к этому проявлению работы. За полтора года моей работы гендиректором «Локомотива» мне ни разу не удалось вытащить Семина на игры «Казанки» и молодежки.

– При Семине Алексей Миранчук стал звездой, Антона вытащили из Эстонии, Баринов вытеснил из состава Денисова, появился Магкеев, время от времени появлялись Лысов и Тугарев. Неужели этого мало?

– Я считаю, могло быть больше и интереснее. Баринов мог быть уже как два года. Черчесов меня спрашивает: «Ты видишь, как Баринов играет? Он у вас уже два года мог бы играть».

Семин – консерватор, это и плюс, и минус. Ему удобнее работать с игроками, которых он хорошо знает. Возможно, это одна из причин, почему концовку прошлого года мы отыграли в неудачном формате – одна победа в одиннадцати играх. И то – тяжелая над «Тамбовом» (3:2).

В двух итоговых матчах Лиги чемпионов был не тот футбол, который хотелось бы видеть. У меня вопросы по домашнему матчу с «Байером», когда все решалось. Мы ничего не показали.

– Из последних команд Николича только «Партизан» был достаточно молодым, но там очень сильная академия, «Видеотон» и «Олимпия» были возрастными. Мало того, он еще очень любит Данко Лазовича – он играл в трех командах Николича.

– У них действительно очень хорошие отношения, мы обсуждали приезд Лазовича в качестве члена тренерского штаба. Смотрите повнимательнее, я не буду сейчас перечислять фамилии. Посмотрите, где играют воспитанники Николича. Они есть во всех пяти чемпионатах. Для нас это было важно, – сказал Кикнадзе в программе «Футбол России» Владимира Стогниенко на телеканале «Россия 24».