Артур согласился перейти в «Ювентус». «Барса» хочет обменять его на Пьянича

Полузащитник «Барселоны» Артур может перейти в «Ювентус».
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, бразилец все-таки выразил желание перейти в итальянский клуб.
«Барселона» хочет включить его в сделку по трансферу Миралема Пьянича.
Теперь клубам нужно согласовать обмен. Как сообщается, главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри готов отпустить Пьянича, однако итальянский клуб готов отдать его только в случае трансфера Артура.
Ранее Артур отказывался от перехода в «Ювентус».
В этом сезоне Ла Лиги 23-летний бразилец провел за «Барселону» 16 матчей, забил три мяча и сделал три голевых передачи.