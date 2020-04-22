Артур согласился перейти в «Ювентус». «Барса» хочет обменять его на Пьянича

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Полузащитник «Барселоны» Артур может перейти в «Ювентус».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, бразилец все-таки выразил желание перейти в итальянский клуб.

«Барселона» хочет включить его в сделку по трансферу Миралема Пьянича.

Теперь клубам нужно согласовать обмен. Как сообщается, главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри готов отпустить Пьянича, однако итальянский клуб готов отдать его только в случае трансфера Артура.

Ранее Артур отказывался от перехода в «Ювентус».

В этом сезоне Ла Лиги 23-летний бразилец провел за «Барселону» 16 матчей, забил три мяча и сделал три голевых передачи.

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